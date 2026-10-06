Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την εξωδικαστική επίλυση μιας οικονομικής διαφοράς ύψους 200.000 έως 300.000 ευρώ ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Παρά τις εκκρεμότητες αυτές, το κλίμα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών παραμένει φιλικό, όπως επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ενώ διεξάγεται ένας καλόπιστος διάλογος για τα οικονομικά τους ζητήματα.

Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος κατέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες περί θερμού επεισοδίου στο καμαρίνι της ερμηνεύτριας πριν από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πληροφορίες για είσοδο του συνθέτη εκεί και έντονη αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια του live του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Οι πληροφορίες για το παρασκήνιο της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά την καταβολή ενός ποσού που, κατά τις ίδιες αναφορές, είχε προηγουμένως συμφωνηθεί. Η διαφωνία φέρεται να προέκυψε όταν ενημερώθηκε ότι δεν θα λάβει τα συγκεκριμένα χρήματα.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση και να διευθετηθεί η οικονομική εκκρεμότητα εξωδικαστικά.

Μέσα στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν υπήρξε και ο ισχυρισμός ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε στείλει εξώδικο στην Άννα Βίσση, απαγορεύοντάς της να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέχρι να λυθεί η διαφορά.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη εκδοχή. «Ο κύριος Νίκος Καρβέλας», δήλωσε, «ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση».

Τι είχε προηγηθεί στις τελευταίες πρόβες

Πριν από την τοποθέτηση του δικηγόρου, είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που συνέδεαν την απουσία του Καρβέλα με διαφωνία στις τελικές πρόβες. Οι συγκεκριμένες αναφορές περιέγραφαν διαφορετικές απόψεις για θέμα της συναυλίας και υποστήριζαν ότι η διαφωνία δεν αφορούσε την προσωπική τους σχέση.

Η Άννα Βίσση, πάντως, αναφέρθηκε στον δημιουργό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η αναφορά του ονόματός του περιλαμβανόταν και στο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο η τραγουδίστρια συνομιλούσε με τον νεότερο εαυτό της.

Παρά το διαζύγιό τους, οι δύο δημιουργοί διατήρησαν ανέπαφη την επαγγελματική τους συμπόρευση, συνεχίζοντας να παράγουν μαζί για δεκαετίες. Όπως επισημαίνει ο νομικός εκπρόσωπος της τραγουδίστριας, οι δυο τους βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πνεύμα καλόπιστης συνεννόησης, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν ανακύψει.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Τριγμοί στη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα; – Το θερμό παρασκήνιο