Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της αγαπημένης του αδελφής, Ελένης, πραγματοποίησε ο Νίκος Κοκλώνης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παρουσιαστής, παραγωγός και CEO της Barkingwell μοιράστηκε ένα φωτογραφικό κολάζ, συνοδεύοντάς το με θερμές ευχές και λόγια αγάπης για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και συνεχίζει να τον φροντίζει.

«Να τα εκατοστήσεις αδελφούλα μου αγαπημένη. Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και να χαίρεσαι τη ζωή όπως σου αξίζει. Με μεγάλωσες, με φρόντισες και ακόμα με προσέχεις σαν να είμαι μικρός και μεταξύ μας καθόλου δεν με χαλάει. Σου εύχομαι μια χρονιά γεμάτη χαρές, ταξίδια, αγάπη και όμορφες στιγμές μαζί μας. Να σε χαιρόμαστε και να γιορτάζουμε πάντα παρέα. Σ’αγαπώ πολύ», έγραψε στο story που μοιράστηκε με τους followers του.

Η Ελένη, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, υποδέχτηκε τον αδελφό της στην αμερικανική μεγαλούπολη, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης πραγματοποιεί ταξίδι αναψυχής μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά, συνδυάζοντας τη χαλάρωση με την οικογενειακή επανένωση.

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