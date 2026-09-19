Ο Νίκος Κουρής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Vogue για τη μάχη του με τον διαβήτη.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής εξήγησε πως ο διαβήτης είναι μια κατάσταση διαχειρίσιμη, η οποία, όπως σημείωσε, τον έχει οδηγήσει στο να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τον εαυτό του.

Έχεις μιλήσει ανοιχτά για τον διαβήτη. Υπάρχει μια άλλη πειθαρχία που χτίζεται όταν μεγαλώνεις με μια χρόνια ασθένεια;

Δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι διαχειρίσιμο και ίσως να είμαστε τυχεροί οι διαβητικοί, γιατί αυτό το μεταβολικό σύνδρομο σε βάζει στη διαδικασία να πάρεις στα χέρια σου τον εαυτό σου, με τη βοήθεια μιας σπουδαίας ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, οι διαβητικοί πετυχαίνουν πολλά στη ζωή.

Παράλληλα, μίλησε για τη δική του σχέση με τα συναισθήματα, αποκαλύπτοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ούτε άνθρωπο της χαράς ούτε της αγωνίας, αλλά περισσότερο “άνθρωπο της απορίας”.

Αναφερόμενος στην ελευθερία, τόνισε πως τη νιώθει όταν απολαμβάνει μια στιγμή τόσο πολύ, ώστε ξεχνά τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο για τη γοητεία, εξήγησε πως τον ελκύουν οι άνθρωποι που αφήνονται στην παρόρμηση και παρασύρονται από το συναίσθημα, ενώ αισθάνεται και ο ίδιος γοητευτικός όταν επιτρέπει στον εαυτό του να παρασυρθεί.

Εσύ είσαι άνθρωπος της χαράς ή της αγωνίας;

Νομίζω ότι είμαι άνθρωπος της απορίας.

Πότε νιώθεις ελεύθερος;

Όταν ευχαριστιέμαι και ξεχνάω τον εαυτό μου.

Ποια είναι η πιο δυνατή μορφή γοητείας για σένα σήμερα;

Με γοητεύει το να είναι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, σε παρόρμηση. Και ο ίδιος αισθάνομαι γοητευτικός όταν παρασύρομαι.

govastiletto.gr -Νίκος Κουρής: «Έφαγα χρόνια να αποδείξω ότι δεν είμαι γκόμενος»