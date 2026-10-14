Η Panik Records υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον Νίκο Μακρόπουλο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και διαχρονικούς εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και το team της εταιρείας υποδέχθηκαν θερμά τον Νίκο Μακρόπουλο, με την υπογραφή των συμβολαίων συνεργασίας να πραγματοποιείται σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.

Με σχεδόν τρεις δεκαετίες επιτυχημένης μουσικής πορείας, μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες κι αμέτρητες live εμφανίσεις, ο Νίκος Μακρόπουλος κατέχει ξεχωριστή θέση στο λαϊκό τραγούδι και στις καρδιές του κοινού.

Η συνεργασία του Νίκου Μακρόπουλου με την Panik έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ντουέτου «Χάρτινες Αγάπες» με τον Γιώργο Σαμπάνη και λίγο πριν οι δύο καλλιτέχνες ξεκινήσουν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό». Παράλληλα, ο Νίκος Μακρόπουλος και η Panik προετοιμάζουν και νέα μουσικά βήματα.

govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης & Νίκος Μακρόπουλος: Το μοναδικό ντουέτο «Χάρτινες αγάπες»