Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τον Νίκο Μουτσινά, αφού έχει τα γενέθλιά του.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός έκανε, το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram και ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών του.

Παράλληλα, ο Νίκος Μουτσινάς θέλησε να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση και ένα απολογισμό.

«Colourful birthday post. Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό. Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα… χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλια μου στον αέρα… Σε ένα αεροπλάνο, στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία… το πέταγμα… Το σωματικό και το ψυχικό που είναι και το ζητούμενο.

Συνειδητοποίησα, όχι πάντα με εύκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα… και τα βαριά, που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις, και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται. Θα σταθώ στην χαρά… που για πολλά χρόνια την βίωνα με τύψεις… Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο, το να μην χαίρομαι, για να:

Μην το γκαντεμιάσω; Μην με γκαντεμιάσουν; Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό; Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι; Και κάπου είπα… ώπα… Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δοθεί η ευκαιρία. Και αυτό κάνω… Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά, εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμία τύψη… FYI: απελευθερωτικό. Χρόνια μου πολλά ρε παιδιά!!!!!», έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Moutsinas (@nikosmoutsinas)

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