Είναι οριστικό! Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στους δέκτες μας, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Star. Όπως επιβεβαιώθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο παρουσιαστής αναλαμβάνει το τιμόνι του νέου παιχνιδιού λέξεων «Lingo», κάνοντας το μεγάλο comeback έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Alpha.

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo»! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο» αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου.

Η Λίλυ Πυρράκη αποκάλυψε για το Lingo: «Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι; Εθιστικό».

