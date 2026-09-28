Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Οικονομόπουλος τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις και τα σχόλια που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, βαθιά φορτισμένος την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, είχε μιλήσει στις κάμερες για την απώλεια του συναδέλφου του, αποκαλύπτοντας πως τις τελευταίες εβδομάδες εκείνος τον αναζητούσε επίμονα στο τηλέφωνο. Λόγω των φορτωμένων επαγγελματικών υποχρεώσεών του εκτός Αθηνών, δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν, γεγονός που του δημιούργησε έντονες ενοχές για το τι μπορεί να ήθελε να μοιραστεί μαζί του ο εκλιπών καλλιτέχνης.

Τι είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Πρωινό

Ο Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ξεκαθάρισε: «Η συνείδησή μου μού το είπε. Δεν θα μπορούσα να βγω Πέμπτη να τραγουδήσω, ενώ έγινε Τετάρτη. Ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής. Γνωριζόμασταν, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Αλλά δεν θα κάτσω να αναλύσω στην τηλεόραση αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει τα όρια της αλήθειας. Ας μην τα ξεπερνάει. Εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αλήθεια. Για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, πριν πέντε λεπτά ήμασταν μέσα. Ήμουν στο στούντιο όταν το έμαθα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία, όχι να την ακυρώσω. Με κόστος, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα κρίνω τους συναδέλφους μου. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του. Μιλούσαμε με τον Γιώργο. Παρερμηνεύονται πράγματα.

Με τον Γιώργο πάντα ήμουν κοντά. Όχι κολλητός, αλλά τον αγαπούσα. Όποτε βρισκόμασταν, τα λέγαμε. Το τελευταίο διάστημα εγώ έλειπα για συναυλίες. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, με μηνύματα, και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε σε συναυλίες. Μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες, έγινε το κακό. Δεν νομίζω ότι με ήθελε για δουλειά. Ήθελε απλά να μιλήσει μαζί μου. Δεν ξέρω προσωπικά τι μπορεί να περνούσε στη ζωή του, δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Δεν γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του, αλλά είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει πρόβλημα θέλει μόνο το καλό του ανθρώπου της. Δεν θα γίνω δικαστής εγώ. Η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια και θα αποφασίσει αν αυτό που έγινε είναι από λάθος. Θεωρώ, όμως, ότι έχουν κάνει λάθος και ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο. Πάντα τραγουδάω Μαζωνάκη. Εύχομαι και πιστεύω ότι τώρα ο Γιώργος είναι κάπου καλά» είπε ο τραγουδιστής φανερά συγκινημένος.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του, είπε στον “αέρα” της εκπομπής: «Έδωσε τίτλους και έδωσε άλλη διάσταση για τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Βλέπω να πυροβολούν τραγουδιστές, είναι λάθος αυτό. Που έκαναν μία λανθασμένη δήλωση, έκαναν μία συναυλία… Έλεος πια με το αγαπώμετρο. Και ο Νίκος Οικονομόπουλος που άκουσε τα καλύτερα σχόλια βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ας μην στοχοποιούμε κανέναν που που δεν ακύρωσε την συναυλία».

govastiletto.gr -Νίκος Οικονομόπουλος: Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Θα τον θυμάμαι με αγάπη»