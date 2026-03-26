Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν σε σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη έβαλε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε δηλώσεις του στο Happy Day. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την προσωπική του ζωή, απαντώντας με ειλικρίνεια στον Αλέξανδρο Ρούτα για τα δημοσιεύματα που αφορούν την 22χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή.

«Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με ωραία λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Οικονομόπουλος όταν ρωτήθηκε για τη φετινή συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου.

«Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν θα κρύψω κάτι» απάντησε ο τραγουδιστής για τα όσα γράφονται για εκείνον.

«Αν με κρίνουν για την πίστη μου, κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αρκεί να μη με προσβάλλει. Δεν με ενοχλεί κάτι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που έχω πει τα εννοώ, τα πιστεύω και τέλειωσε» τόνισε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Να θυμίσουμε τον περασμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που ήθελε την Μελίνα Νικολαΐδη να διατηρεί σχέση με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Το δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας έγραφε χαρακτηριστικά πως: «Οι δυο τους γνωρίζονται αρκετά χρόνια, όμως τελευταία έχουν έρθει κοντά, αφού έχουν κοινούς φίλους και μοιράζονται πολλά από όσα τους απασχολούν. Η Μελίνα τον θαύμαζε από μικρή ως καλλιτέχνη και είχε διασκεδάσει αρκετές φορές στα μαγαζιά όπου εκείνος τραγουδούσε, όμως τώρα τον θαυμάζει και σαν άνθρωπο».

Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος διατηρεί φιλία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, επικοινώνησε τότε με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος και διέψευσε κατηγορηματικά ότι διατηρεί σχέση με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη.

