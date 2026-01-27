Ο απόλυτος κυρίαρχος της ελληνικής διασκέδασης στη Βουλγαρία παραμένει ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με την 6η συναυλία του στην πρωτεύουσα. Η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί, τοποθετώντας τον στην κορυφή των προτιμήσεων των Βουλγάρων θαυμαστών, μια θέση που ιστορικά κατείχε ο Βασίλης Καρράς

Οι δημοσιογράφοι της Βουλγαρίας κάνουν μάλιστα λόγο για τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη, γενικώς, στη χώρα, πέρα και πάνω κι από τους Βούλγαρους συναδέλφους του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα τραγούδια του βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη δεκάδα των charts της Βουλγαρίας.

Ο Έλληνας τραγουδιστής επισκέπτεται τη Σόφια, περίπου, κάθε ενάμιση χρόνο και τα εισιτήρια στην προπώληση γίνονται ανάρπαστα μήνες πριν την ημέρα της συναυλίας.

Πίσω από τις συναυλίες του Νίκου Βέρτη τα τελευταία χρονιά κρύβεται ένας Έλληνας παραγωγός.

Είναι ο κ. Βαγγέλης Παπαδόπουλος, που έχει ιδρύσει την Vada Production, και είναι ο ίδιος άνθρωπος που εμπιστεύθηκε ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς για τις συναυλίες του στη Σόφια, που άφησαν εποχή και ακόμα τις συζητούν οι Βούλγαροι, ως τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχει ζήσει η χώρα τους.

