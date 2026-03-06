Με μια σύντομη ανακοίνωση στα social media την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ο Νίνο ενημέρωσε το κοινό του πως δεν θα δώσει το “παρών” την Παρασκευή στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, λόγω προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Ο Νίνο επικαλείται λόγους υγείας, εξηγώντας ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάρρωση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος στο μαγαζί το Σάββατο. Όπως έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας».

Δείτε την ανακοίνωσή του:

