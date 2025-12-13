Σε έλεγχο της τροχαίας τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/12, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα της υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν υπέρβαση του νόμιμου ορίου, προχωρώντας σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα μήνα και επιβολή προστίμου 350 ευρώ. Η ίδια η ερμηνεύτρια πήρε θέση για το συμβάν μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media.

Η ανάρτησή της για το περιστατικό

Μετά το συμβάν τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου παραδέχτηκε το γεγονός και εξήγησε τη θέση της.

Όπως έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».

