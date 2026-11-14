Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιον Όρος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο τένις να έχουν ολοκληρωθεί για το 2026.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ποτέ τη σχέση του με την ορθόδοξη εκκλησία και επισκέφτηκε, το πρωί της Πέμπτης 12/11, την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Ο «Νολε» – ο οποίος πλέον είναι κάτοικος Ελλάδας – παρευρέθη στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του προστάτη του μοναστηριού.

O Σέρβος κορυφαίος τενίστας και πολυνίκης σε Grand Slam φορά συνήθως ένα σταυρό, τον οποίο φιλά μετά τις νίκες του. Παράλληλα, το ίδρυμά του έχει χρηματοδοτήσει την παλινόρθωση ορθόδοξων εκκλησιών, ενώ έχει κάνει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.

«Πριν από αθλητής, είμαι χριστιανός ορθόδοξος», είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Свети манастир Хиландар (@hilandar_org)

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