Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Ντέμης Νικολαΐδης, μετά τον χαμό της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Τρίτης (3/11) στην εκπομπή «Happy Day», ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πραγματοποιεί πλέον κοινές εμφανίσεις με μια νέα γυναίκα δίπλα του.

Το παρασκήνιο της γνωριμίας τους είναι ιδιαίτερο, καθώς εκείνη εργάζεται ως διατροφολόγος και η πρώτη τους επαφή έγινε όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης ζήτησε τη βοήθειά της για να χάσει κιλά.

Η αποκάλυψη της Τίνας Μεσσαροπούλου

«Φαίνεται ότι ένα χρόνο και κάτι μετά την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, στην οποία στάθηκε κερί αναμμένο, πριν πεθάνει από καρκίνο. Δεν ξέρει πραγματικά αν είναι σχέση που αρχίζει ή κάτι πιο σοβαρό. Πρόκειται για μια σχέση πρόσφατη, κυκλοφορούν κανονικά, είναι διατροφολόγος στο επάγγελμα. Ο ίδιος την επισκέφθηκε για να χάσει κιλά και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

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Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους φίλους της και φυσικά τον Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος.

govastiletto.gr -Ο Ντέμης Νικολαΐδης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Ελληνικό!