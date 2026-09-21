Ο Ντέμης Νικολαΐδης προχώρησε σε μια σπάνια και προσωπική εξομολόγηση στο podcast «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη, μιλώντας ανοιχτά για τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή του. Ο παλαίμαχος σταρ στάθηκε ιδιαίτερα στον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή, περιγράφοντας το διαζύγιο ως μια αίσθηση «απώλειας» που υπάρχει ακόμα και όταν η επιλογή να τραβήξουν χωριστούς δρόμους είναι η ενδεδειγμένη.

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