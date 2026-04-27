Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά είναι χαρούμενοι που μεγαλώνουν την οικογένειά τους, καθώς σε λίγους μήνες θα χαρίσουν στο γιο τους Αχιλλέα, ένα αδελφάκι.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και η σύζυγός του περιμένουν το δεύτερο παιδί τους και μετρούν αντίστροφα μέχρι το καλοκαίρι, όταν θα το κρατήσουν στην αγκαλιά τους. Τόσο ο γιος της Μαρίας Τζομπανάκη και του Ντίνου Αυγουστίδη, όσο και η σύζυγός του παραμένουν χαμηλών τόνων και έχουν καταφέρει να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους καταγράφηκε το Φεβρουάριο, στην πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ» της Μαρίας Τζομπανάκη στο θέατρο «Αλάμπρα», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.

Από τότε, οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, και ο Ορφέας Αυγουστίδης, κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας της κινηματογραφικής ταινίας «Τελευταία Κλήση» όπου πρωταγωνιστεί σε σκηνοθεσία Σέριφ Φράνσις, πόζαρε μόνος του ή στο πλευρό των συμπρωταγωνιστών του. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε μιλήσει για την ευτυχία που έχει φέρει στη ζωή τους ο γιος τους, ωστόσο χωρίς να αποκαλύπτει ότι η οικογένεια θα μεγαλώσει σύντομα.

«Το παιδί σου είναι κάτι χειροπιαστό και είναι αυτό που θα σε κοιτάζει όταν εσύ θα φεύγεις ή θα νομίζεις ότι φεύγεις ή θα σε πιάνουν οι μαύρες σου και θα θέλεις κάποιον ή κάποια για να σηκωθείς. Το παιδί είναι μια καλή αφορμή για να σηκωθείς. Αυτό που έχουμε φτιάξει με τη Γεωργία είναι ένα όλον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζευγάρι μετρά ήδη εννέα χρόνια κοινής πορείας. Παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 σε κτήμα στο Κορωπί, σε μια συγκινητική τελετή με έντονο κρητικό χρώμα, λόγω της καταγωγής του ηθοποιού, ο οποίος τότε είχε δηλώσει: «Και έρχεται η ζωή να μας αποκαλύψει έτσι απόλυτα, ότι τίποτα πραγματικό δεν μπορεί να μπει σε αναμονή και σε παύση, και ας φαίνεται έτσι αυτούς τους καιρούς. Μην ξεχνιόμαστε, η ζωή προχωρά, μεγαλύτερη απόδειξη η καρδιά του γιου μου που νιώθω να χτυπά στο στέρνο μου όταν τον κρατώ. Και η υπέροχη Γεωργία μου, που η γενναιότητά της και η γενναιοδωρία της με έκαναν να εμπιστευτώ ξανά τις φωτεινές ποιότητες της ανθρωπότητας, και ότι όντως ο καρπός ενός όμορφου έρωτα μπορεί να φέρει την αθανασία των ερωτευμένων».

Αυτό το διάστημα, ο Ορφέας Αυγουστίδης ολοκληρώνει τις παραστάσεις της θεατρικής παραγωγής «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», στο νέο θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου – Μαριάννα Τόλη», ενώ μαζί με τη σύζυγό του και το γιο τους μετρούν αντίστροφα για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας.

