Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του, Ξένια στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, και πλέον απολαμβάνουν κάθε στιγμή έχοντας στο πλευρό τους τη μονάκριβη κόρη τους, Ξένια. Το αγαπημένο ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο και ζει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη μικρή τους πριγκίπισσα.

Ο επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο όμορφο νησί των κυκλάδων, ανέβασε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο στα Instagram Stories, ποζάροντας αγκαλιά με τη μικρή Ξένια. Η φωτογραφία «έλιωσε» τους διαδικτυακούς φίλους του, αφού ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο το νέο του ρόλο, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας ιδιαίτερα στοργικός και αφοσιωμένος μπαμπάς.

Μόλις χθες, η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε μαζί με την κόρη τους στην Πάρο, προκειμένου να συναντήσουν τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί δύο φωτογραφίες μέσα από το πλοίο, γράφοντας: «Οι καλοκαιρινές μας διακοπές μόλις ξεκίνησαν», ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο κρατούσε στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια, η οποία πραγματοποιούσε το πρώτο της ταξίδι.

Το φετινό καλοκαίρι θα είναι το πιο ξεχωριστό της ζωής τους. Άλλωστε, είναι το πρώτο που περνούν ως γονείς, έχοντας δίπλα τους τη μικρή Ξένια, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και άλλαξε ολοκληρωτικά την καθημερινότητά τους. Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε νέα εμπειρία μαζί της, δημιουργώντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις, σε ένα καλοκαίρι που αναμένεται να μείνει αξέχαστο και για τους τρεις.

govastiletto.gr – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Μιλά πρώτη φορά για την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους