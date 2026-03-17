Καλεσμένος στην εκπομπή EQ, ο Πασχάλης μίλησε ανοιχτά για τη δικαστική περιπέτεια γύρω από την πατρότητα ενός παιδιού που προέκυψε από εξωσυζυγική σχέση. Παρά την πολυετή άρνηση του καλλιτέχνη και τις δικαστικές διαμάχες που επηρέασαν βαθιά την οικογένειά του, η τελεσίδικη απόφαση των δικαστηρίων επιβεβαίωσε πως είναι ο βιολογικός του πατέρας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα και επηρέασε, όπως είπε, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

«Όντως μας επηρέασε αρνητικά. Πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι σε λίγο, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το λίγο, περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια έγιναν και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Όταν η Έλενα Παπαβασιλείου ανέφερε πως υπάρχει δικαστική αναγνώριση του παιδιού, απάντησε «Δικαστικά δόθηκε. Μόνο δικαστικά».