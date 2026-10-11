Για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά «Μπλε ώρες», αλλά και για πτυχές της προσωπικής του ζωής, μίλησε ο Πασχάλης Τσαρούχας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν». Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον γιο του και την καθημερινότητά του.

Όσα είπε ο Πασχάλης Τσαρούχας

Τις προάλλες είδαμε φωτογραφίες σας από κάποια έξοδό σας με τον γιο σας. Πώς του φαίνεται η προβολή αυτή;

Νομίζω πια ο γιος μου το έχει συνηθίσει. Δεν του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η προβολή. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ξέρει ότι, αν πάμε κάπου και υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχει το ενδεχόμενο να βγει κάποια φωτογραφία μαζί μου. Γιος με πατέρα είμαστε, θα βγούμε και φωτογραφία.

Για εκείνον πλέον είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό και δεν το αντιμετωπίζει σαν κάτι ιδιαίτερο. Έχει συνηθίσει αυτή την πλευρά της δουλειάς μου και ξέρει ότι κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.

Χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει;

Πάντα υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή και, μάλιστα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ένταση. Ο προσωπικός χρόνος υπάρχει, αρκεί να θέλεις να τον βρεις και να τον αξιοποιήσεις. Και για μένα έχει σημασία να υπάρχει αυτή η ισορροπία, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά.

govastiletto.gr -Νέος έρωτας στη showbiz: Ο Πασχάλης Τσαρούχας επιβεβαίωσε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου!