Δύσκολες ώρες βιώνει ο Thomas Markle, ο πατέρας της Meghan Markle, καθώς οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ποδιού του. Ο 81χρονος παραμένει στην εντατική μετά την κρίσιμη επέμβαση.

Ο Αμερικανός συνταξιούχος υπεύθυνος φωτισμού του Χόλιγουντ υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και προκάλεσε νέκρωση του άκρου του. Την σοβαρή κατάσταση της υγείας του επιβεβαίωσε ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, μιλώντας στο ίδιο μέσο.

Thomas Markle loses his leg: Meghan’s father has amputation surgery in Philippines – and he faces ANOTHER operation to save his life https://t.co/F9T74mYbyR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 5, 2025

Ο Τόμας Τζούνιορ εξήγησε ότι η κατάσταση του πατέρα του χειροτέρεψε απότομα: «Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, του έκαναν εξετάσεις και μας είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί».

Μετά την πρώτη εκτίμηση, ο Thomas Markle μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σέμπου, όπου ζει από τις αρχές του έτους. Εκεί, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο και οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του άκρου του.

Σύμφωνα με τον γιο του, «δεν υπήρχε άλλη επιλογή». Οι γιατροί εξήγησαν ότι ήταν «ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Markle αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό.

Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε ο γιος του, «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες». Οι γιατροί φοβούνταν για ενδεχόμενη λοίμωξη, με κίνδυνο σηψαιμίας ή γάγγραινας. «Το δέρμα του ήταν μαυρισμένο. Δεν μας δόθηκε καμία άλλη επιλογή. Είπαν: “Πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο τώρα, αλλιώς μπορεί να πεθάνει”» ανέφερε ο γιος του Markle.

Ο Thomas Markle δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Η σχέση του με τη Μέγκαν έχει διακοπεί από το 2018. Λίγο αργότερα, ο Markle υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια και, σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του ήταν «έξαλλη», επειδή δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο της.

Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, χάνοντας προσωρινά την ικανότητα ομιλίας, την οποία ανέκτησε εν μέρει με λογοθεραπεία. Τον Ιανουάριο, μετακόμισε στις Φιλιππίνες, λέγοντας στην «Daily Mail»: «Οι ΗΠΑ και το Μεξικό μου θύμιζαν συνεχώς την αποξένωση από την κόρη μου. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνη και τον Harry, που ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές. Έτσι μετακόμισα στην άλλη πλευρά του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή».

