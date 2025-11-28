Μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια έξοδο πραγματοποίησε ο Παύλος Βαρδινογιάννης, έχοντας στο πλευρό του τη μεγάλη του κόρη, Ανδριάνα. Η νεαρή Ανδριάνα, η παρουσία της οποίας σε δημόσιες εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα διακριτική, έχει πλέον ενηλικιωθεί αρκετά ώστε να συνοδεύει τον πατέρα της σε επίσημες εμφανίσεις.

Στην εκδήλωση μνήμης για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έδωσαν το παρών ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η 16χρονη κόρη του, Ανδριάνα. Η Ανδριάνα είναι το μεγαλύτερο παιδί του από τον γάμο του με την Τζίνα Αλιμόνου, με την οποία χώρισαν το 2017. Απέκτησαν επίσης τρία ακόμη παιδιά, τα τρίδυμα Σταύρο, Αέλια και Αμαλία, ηλικίας 12 ετών

Φωτογραφία: Panoulis Photo Agency

Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκε και η Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον σύζυγό της, Νικόλαο Ντε Γκρες, τον πατέρα της, Γιώργο Βαρδινογιάννη, και τα δύο της παιδιά, Γιώργο και Κάρμεν.

Το παρών έδωσε και ο νιόπαντρος αδελφός της, Παύλος Βαρδινογιάννης, με τη σύζυγό του, Κατερίνα Μπιρμπίλη.

Στην ξεχωριστή βραδιά, που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Γιώργος Νανούρης, η οικογένεια του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη τίμησε τον άνθρωπο που σημάδεψε με το έργο και την πορεία του την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Την αφήγηση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Δημήτρης Λάλος.

Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επιπλέον παρευρέθηκαν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς και δεκάδες νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα.

