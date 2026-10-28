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Lifestyle

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»

Ανέβασε ένα τρυφερό βίντεο στα social...
Βασίλης Κοντζεδάκης
28.10.2026 | 16:30 UPD:28.10.2026, 15:11
Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»

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Ο Πέτρο Ιακωβίδης έχει μια πολύ δεμένη οικογένεια, η οποία αποτελεί τον πυρήνα και το σημείο αναφοράς του.

Ο γνωστός τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα και είναι πολύ δεμένος με τους παππούδες του.

Μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social, μας σύστησε τον αγαπημένο παππού του, από τον οποίο έχει πάρει το όνομά του.

Ο παππούς του κάθεται περήφανος δίπλα του και καμαρώνει για τον διάσημο εγγονό του. Μια γλυκιά και συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε δυο γενιές.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγάλος Πέτρος Ιακωβίδης. Παππού μου, σ’ αγαπάω!».

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