Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»

Ο γνωστός τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα και είναι πολύ δεμένος με τους παππούδες του.

Μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social, μας σύστησε τον αγαπημένο παππού του, από τον οποίο έχει πάρει το όνομά του.

Ο παππούς του κάθεται περήφανος δίπλα του και καμαρώνει για τον διάσημο εγγονό του. Μια γλυκιά και συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε δυο γενιές.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγάλος Πέτρος Ιακωβίδης. Παππού μου, σ’ αγαπάω!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Iakovidis (@petros_iakovidis)

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