Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Πέτρο Ιακωβίδης έχει μια πολύ δεμένη οικογένεια, η οποία αποτελεί τον πυρήνα και το σημείο αναφοράς του.
Ο γνωστός τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα και είναι πολύ δεμένος με τους παππούδες του.
Μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social, μας σύστησε τον αγαπημένο παππού του, από τον οποίο έχει πάρει το όνομά του.
Ο παππούς του κάθεται περήφανος δίπλα του και καμαρώνει για τον διάσημο εγγονό του. Μια γλυκιά και συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε δυο γενιές.
Ο Πέτρος Ιακωβίδης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγάλος Πέτρος Ιακωβίδης. Παππού μου, σ’ αγαπάω!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Πέτρος Ιακωβίδης: Η έκπληξη για τα γενέθλιά του – Ποιοι βρέθηκαν στο πλευρό του