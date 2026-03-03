Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ύστερα από δέκα μήνες επιτυχίας και συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα, που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του κοινού και κυριάρχησαν στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δέκα ξεχωριστές μουσικές βραδιές στην «Πύλη Αξιού». Δέκα βραδιές που η κάθε μια από αυτές σηματοδοτεί τα δέκα χρόνια ξέφρενης πορείας του στη δισκογραφία.

Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της γενιάς του, με διαδοχικές επιτυχίες που μετρούν εκατομμύρια streams και κορυφαίες θέσεις στα charts, συνεχίζει να καθορίζει τις μουσικές τάσεις. Το «Τέλεια» αποτελεί το νέο του μεγάλο hit και σύνθημα του έρωτα, ενώ τα τραγούδια από τον νέο του δίσκο «M’ ακούς», που έχουν ήδη ξεχωρίσει, κερδίζουν το κοινό και τα ραδιόφωνα, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του ωριμότητα και τη σταθερή του εξέλιξη ως ερμηνευτής και δημιουργός. Με φρέσκο ήχο, δυνατούς στίχους και χαρακτηριστικές μελωδίες, παρουσιάζει on stage το νέο του μουσικό κεφάλαιο μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, ρυθμό και συναίσθημα.

Η Ρία Ελληνίδου, η αυθεντική ερμηνεύτρια με την ξεχωριστή χροιά, αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά & περιζήτητα ονόματα της νέας γενιάς στο λαϊκό τραγούδι, με διαδοχικές επιτυχίες που σαρώνουν σε ραδιόφωνα και digital platforms. Το «Κάτι ξέρεις» εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο και απόλυτο hit single της διασκέδασης, ενώ η νέα επιτυχία της «Εξηγήστε μου» συγκαταλέγεται ήδη στα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά σουξέ της περιόδου , επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική της σκηνική παρουσία.

Special Guest ο FY, που με την urban ενέργεια και τις μεγάλες του επιτυχίες ανεβάζει τον παλμό στα ύψη, συμπληρώνοντας ιδανικά το πιο πολυσυζητημένο σχήμα της σεζόν.

Συμμετέχουν: Μιχάλης Καραγκούνης, Nicole, Φανή Μελεμενή.

𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝟔/𝟑/𝟐𝟔 για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων:

Παρασκευή 𝟔/𝟑 & Σάββατο 𝟕/𝟑

Παρασκευή 𝟏𝟑/𝟑 & Σάββατο 𝟏𝟒/𝟑

Παρασκευή 𝟐𝟎/𝟑 & Σάββατο 𝟐𝟏/𝟑

Παρασκευή 𝟐𝟕/𝟑 & Σάββατο 𝟐𝟖/𝟑

Παρασκευή 𝟑/𝟒 & Σάββατο 𝟒/𝟒

Πύλη Αξιού

Ερμιόνης & Γεωργίου Ανδρέου – Θεσσαλονίκη

Τηλ. κρατήσεων: 2310 553158 – 2310 553198, www.pyliaxiou.gr