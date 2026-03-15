Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Πέτρος Κωστόπουλος επιβεβαίωσε την επιστροφή της Αμαλίας από τις ΗΠΑ για τον γάμο της στην Αθήνα. Η κόρη του παρουσιαστή βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τα αδέρφια της, με την προσοχή όλων να στρέφεται στις προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα με τον Jake Medwell.

Η Κατερίνα Καραβάτου ζήτησε από τον Πέτρο Κωστόπουλο να αποκαλύψει περισσότερα για το ευτυχές γεγονός που προγραμματίζει η οικογένεια.

«Είναι εδώ τα παιδιά. Κι είμαι χαρούμενος, όλα μαζί. Αυτά είναι γυναικείες υποθέσεις… Το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία. Απ’ ό,τι ξέρω είναι πολύ μακρύ. Μόνο αυτό. Θα γίνει μια τελετή. Γιατί ο γάμος έγινε, έχουν παντρευτεί τα παιδιά. Εγώ θα παραδώσω τη νύφη, ποιος θα το κάνει; Ο μπαμπάς θα πάει.

Εσείς οι γυναίκες το έχετε λίγο πιο συναισθηματικό… Εγώ χάρηκα που ήρθε ο γιος μου ξαφνικά, αυτός ζει στην Αμερική. Και μπαίναμε στο σπίτι, μου παίρνει η άλλη μου κόρη, μου λέει μπαμπά έφτασα, όχι, θέλω να σου φέρω κάτι, τι να μου φέρεις κάτι… της λέω εντάξει όταν φτάσω θα σε πάρω. Και ξαφνικά έσκασε ο άλλος από την Αμερική χωρίς να μου το πουν, μου το κρύβαν εμένα για να μου κάνουν σουρπρίζ που λένε στα γαλλικά», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Θα είναι κλειστός γάμος… Δεν έχει τέτοια, κάμερες κλπ. Θα έρθουν οι φίλοι τους από το εξωτερικό», συμπλήρωσε ο πατέρας της νύφης.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο επιχειρηματίας-επενδυτής Jake Medwell παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Τέξας, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ζευγάρι προετοιμάζει και μια γαμήλια τελετή στην Αθήνα, όπου συγγενείς της νύφης και του γαμπρού αλλά και φίλοι τους από τις ΗΠΑ θα ταξιδέψουν όλοι στην Ελλάδα για το χαρμόσυνο γεγονός.

