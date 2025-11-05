Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Πέτρος Κωστόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη καρδιάς στο περιοδικό ΟΚ! και για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για τον Βασίλη Κικίλια και τη σχέση τους μετά τον χωρισμό του με τη Τζένη Μπαλατσινού.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας δεν δίστασε να σχολιάσει με ειλικρίνεια το πώς βλέπει σήμερα τα πράγματα, τονίζοντας πως «όταν χωρίζεις, θες η πρώην γυναίκα σου να βρει άλλον άντρα».

Ήσουν στον πυρήνα σου συντροφικός άνθρωπος.

Δεκαοκτώ χρόνια ήμουν παντρεμένος, στη showbiz θεωρείται χρόνος ρεκόρ. Τώρα μου αρέσει η μοναχικότητα. Αν μου έλεγες ότι θα κολλήσω με μια γυναίκα 365 μέρες τον χρόνο, θα πηδούσα από το μπαλκόνι. Θα ήθελα μία σχέση να είμαστε μαζί κάποια βράδια, να βλέπουμε σίριαλ, να πηγαίνουμε σινεμά, διακοπές αλλά όχι κάθε μέρα (γελάει). Γιατί έχω μια πολύ καλή αντρική παρέα με 4-5 παιδιά – παιδιά, λέμε τώρα!- και λέμε ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πράγμα που δεν είναι εύκολο να βρεις στις μέρες μας, με όλη αυτή την βλακεία, τη συνωμοσιολογία και τον λαϊκισμό που σπάνε ταμεία. Είναι θέμα να βρεις κανονικούς ανθρώπους.

Ερωτεύεσαι ακόμη;

Ναι, το έχω αυτό το κουσούρι… Νομίζω ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται μέχρι να πεθάνουν. Μετά τον γάμο μου έκανα κάποιες σχέσεις. Για κάποιες δεν το παραδεχόμουν, ενώ ήμασταν μαζί. Άμα ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει, δεν τον εκθέτεις. Άλλοτε ήταν καλά, άλλοτε όχι. Αλλά δεν μετάνιωσα, παρότι είδα με τα μάτια μου και το τέλος της λογικής. Τελευταία φορά ήταν φέτος την άνοιξη. Ένιωσα –πώς το λένε οι γυναίκες;– κάτι πεταλούδες στο στομάχι, αλλά για πολλούς λόγους, κοινωνικούς, ήταν αδιέξοδο. Όταν είσαι μικρότερος, υπάρχει μια υπόσχεση – γάμου, πολύχρονης σχέσης. Αυτό πια δεν μπορώ να το δώσω.

Η αλήθεια είναι πως όλες οι σύντροφοί σου ήταν μικρότερες.

Ναι, κακό είναι; Δεν θα έβρισκα και μεγαλύτερες! (Γελάει.) Όταν η Σερ και η Μαντόνα έχουν γκόμενους 40 χρόνια μικρότερους, δεν ενοχλεί, λέμε και «μπράβο». Ο Ντι Κάπριο που είναι 50 τον κατηγορούν ότι έχει βάλει τον κόφτη στα 25, κάτι που δεν ισχύει κιόλας γιατί η δικιά του τα έχει περάσει. Αν ένας άντρας έχει σχέση με αρκετά μικρότερη κοπέλα «τρώνε ξύλο» και οι δύο, που είναι τραγικό. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει περάσει μια σειρά από συμπλέγματα όσον αφορά όλες τις ερωτικές επιλογές ή επιθυμίες, σε αυτό θα κολλήσουμε; Αν έλεγα ότι είμαι η Σερ σε αρσενικό, θα αθωωνόμουν; (Γελάει.)

Λένε ότι είσαι ένας χορτασμένος άντρας σε όλα τα επίπεδα.

Με κάποια έννοια, ναι. Σε επίπεδο ταξιδιών, γυναικών, δουλειάς, λεφτά έβγαλα αλλά δεν έγινα και πολυεκατομμυριούχος. Μου λέει ο άλλος «εσύ έχεις ζήσει εφτά ζωές» και του απαντάω ότι είναι βλάκας. Γιατί η έλλειψη δημιουργείται από κάτι που έζησες και δεν το έχεις πλέον, όχι από αυτό που δεν είδες ποτέ. Δεν είσαι ο Βοσκόπουλος να ζεις με τις Αναμνήσεις. Όταν ήμουν στον Βόλο, δεν μου έλειπε το Παρίσι γιατί δεν είχα πάει ακόμη. Δεν έχω κανένα παράπονο, παρότι πέρασε άσχημα χρόνια μετά την καταστροφή. Με κατάθλιψη, χάπια, με ωραία ατυχήματα με μηχανές να συμβαίνουν στο μυαλό μου. Είχα τρία παιδιά όμως, δεν μπορούσα να κάνω κομπλεξικές κινήσεις. Έτσι μου είπε μια γιατρίνα «αν κάνεις καμιά μ@λακί@ θα την πληρώσουν τα παιδιά σου. Αν «φύγεις» με αυτό τον τρόπο, θα τα πληγώσεις τόσο πολύ που μπορεί να βγουν συμπλεγματικά. Την ίδια στιγμή αντιμετώπιζα μια εχθρότητα και μια αδιανόητη κακόβουλη επίθεση από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή από τον κάθε προβληματικό και πικραμένο και έπρεπε να κάνω πάλι ζυγοστάθμιση. Ήταν η αρχή των social media και ήθελαν να με στείλουν αδιάβαστο αλλά δεν τα κατάφεραν. Τώρα γελάω γιατί το κάνουν με όλους. Μου φαίνεται ότι τα social media έχουν βγει για να τσακίζουν κόσμο.

Υπήρξες καλύτερος φίλος, σύζυγος ή αφεντικό;

Πιστεύω ότι ήμουν καλύτερος φίλος. Στις μέρες της δόξας και του χρήματος είχα τους ίδιους φίλους που είχα παλιότερα. Απέκτησα και καινούργιους, τους πολύ πλούσιους που θέλουν γύρω τους κάτι τυπάκια σαν εμένα. Αυτοί είναι που χάθηκαν από την πρώτη μέρα – μάλλον δεν θα διάβασαν ποτέ ότι έπαθα ζημιά. Δεύτερο θα έβαζα το αφεντικό. Ήμουν δοτικός, ήταν και η εποχή που έδινε λεφτά, δεν ζήλεψα ποτέ υπάλληλό μου, τους έπαιρνα πιτσιρίκια 22 ετών, απογειώνονταν και σήμερα όλοι είναι κάπου καλά. Σύζυγος θα έπρεπε να είμαι λίγο καλύτερος.

Η φωτογραφία που ανέβηκε στα social media με την Τζένη, τον σύζυγό της και όλα σας τα παιδιά στα 18α γενέθλια του Μαξ αποτέλεσε ένα ωραίο μήνυμα.

Δεν είχα κανένα πρόβλημα, είναι πολιτισμός νομίζω. Όταν ένας άντρας χωρίσει με μια γυναίκα – εμάς έσκασε πάνω μας όλος ο πλανήτης – το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να βρει σύντομα η πρώην γυναίκα του άλλον άντρα. Να μην συνεχίσεις να γρατζουνιέσαι. Με τον άνθρωπο αυτό έχω πολύ καλή σχέση, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Σεβάστηκε από την πρώτη στιγμή ο ένας τον άλλον.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Πέτρος Κωστόπουλος: «Η Ελένη Μενεγάκη είναι καλή αστρολόγος..Είχε βρει ότι θα πάθω οικονομική καταστροφή»