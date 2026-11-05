Σε γιορτινή διάθεση μπήκε νωρίς φέτος η Ιωάννα Τούνη, καθώς ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα, μετατρέποντας το σαλόνι της σε ένα λαμπερό, παραμυθένιο σκηνικό.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία φροντίζει κάθε χρόνο να κλέβει τις εντυπώσεις με τον εορταστικό διάκοσμο του χώρου της, φαίνεται πως αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όπου ξεχωρίζει ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο διακοσμημένο σε κλασικούς κόκκινους και λευκούς τόνους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ιωάννας Τούνη

Το πανύψηλο δέντρο είναι γεμάτο κόκκινα διακοσμητικά κλαδιά, λαμπερές γιρλάντες, μεγάλες λευκές μπάλες, ριγέ στολίδια που θυμίζουν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και εκατοντάδες μικρά φωτάκια που δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι η διακόσμηση γύρω από το δέντρο.

Ένα κατακόκκινο χριστουγεννιάτικο τρενάκι, ένα μεγάλο γραμματοκιβώτιο για τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη και ένα μικρότερο ταχυδρομικό κουτί ολοκληρώνουν το σκηνικό, που θυμίζει πραγματικό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Μάλιστα, η γιορτινή διάθεση δεν περιορίζεται μόνο στο δέντρο, καθώς και το τραπεζάκι του σαλονιού έχει γεμίσει με κόκκινες μπάλες, διακοσμητικά κλαδιά και φωτισμένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, γράφοντας χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία: «Ο πιο ωραίος στολισμός που είχα ποτέ…».

Στη συνέχεια, θέλησε να μάθει και τη γνώμη των διαδικτυακών της φίλων, δημοσιεύοντας μια ψηφοφορία με την ερώτηση «Μας αρέσει;» και δίνοντας δύο επιλογές: «Φουλλλ🥹❤️» και «Ε οκ…».

Να θυμίσουμε πως τα Χριστούγεννα του 2025 η Ιωάννα Τούνη είχε επιλέξει μια εντελώς διαφορετική διακόσμηση για το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Τότε, με τη βοήθεια του καλού της φίλου και διακοσμητή Στέφανου Μεντεντζή, αλλά και του γιου της, Πάρη, είχε δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σκηνικό σε ροζ αποχρώσεις.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Τέλος το ροζ σαλόνι – Η μεγάλη αλλαγή στη διακόσμηση