Σημαντική ανατροπή σημειώνεται στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, προκαλώντας ανακατατάξεις τόσο στην ΕΡΤ όσο και στον ΑΝΤ1. Πριν από μερικές ημέρες, ο Φωκάς Ευαγγελινός γνωστοποίησε, μέσα από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την απόφασή του να μη συμμετάσχει στη φετινή Eurovision 2027.

Ο καταξιωμένος χορογράφος και creative director είχε αποδώσει την αποχώρησή του σε «αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, γεγονός που πυροδότησε ερωτήματα για το ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Τελικά, το μυστήριο λύθηκε στον αέρα του Alpha! Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ που μετέφερε ο Αλέξης Μίχας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο πραγματικός λόγος που ο «Mr. Eurovision» αφήνει στην άκρη τον μουσικό διαγωνισμό είναι ένα μεγάλο, λαμπερό τηλεοπτικό project.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για να ενταχθεί στην ομάδα του «Dancing with the Stars», το οποίο ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στους δέκτες μας!

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι κάτι παραπάνω από θερμές και όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τις οριστικές υπογραφές. Μάλιστα, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι καθόλου άγνωστος στο συγκεκριμένο σόου. Στο παρελθόν είχε καθίσει ξανά στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής του «Dancing with the Stars» στον ΑΝΤ1, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Αυτή τη φορά, μένει να φανεί ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του, καθώς οι συζητήσεις αφορούν τη γενικότερη παρουσία του στην ομάδα του σόου.

Όλο το παρασκήνιο για την επιστροφή του Dancing with the Stars

Το μεγάλο ερωτηματικό, που συζητιέται έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αφορά φυσικά το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση. Η πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα των στελεχών του ΑΝΤ1 είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει συνδέσει το όνομά της όσο καμία άλλη με τους πρώτους και πιο επιτυχημένους κύκλους του «Dancing with the Stars» στον ΑΝΤ1. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρόλο που το κλίμα είναι θετικό, δεν έχει πέσει ακόμα η οριστική υπογραφή, καθώς εξετάζονται όλες οι λεπτομέρειες της συνεργασίας της με το κανάλι.

Την ίδια ώρα, η παραγωγή έχει ξεκινήσει ήδη τα πρώτα ραντεβού και τις διερευνητικές επαφές για τους διάσημους διαγωνιζόμενους που θα φορέσουν τα χορευτικά τους παπούτσια. Στόχος είναι να κλειστούν λαμπερά ονόματα από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, της μουσικής αλλά και του αθλητισμού, ώστε να υπάρχει δυνατός ανταγωνισμός και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

govastiletto.gr -Φωκάς Ευαγγελινός: Εκτός Eurovision 2027 ο creative director – Η ανακοίνωσή του