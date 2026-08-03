Καταδίκη και κατασχέσεις για τον Πρόεδρο των Καλλιστείων GS Hellas και συνεργάτη του, καθώς έλαβε 41.200 ευρώ από γνωστή επιχειρηματία και δεν τα επέστρεψε ποτέ.

Την είχε προσεγγίσει φιλικά και της απέσπασε χάριν εμπιστοσύνης χιλιάδες ευρώ για να βγάλει εις πέρας τα περσινά καλλιστεία και θα τα έδινε σε λίγες ημέρες. Απίστευτη ήταν η διαπλοκή, αφού την γνωριμία την είχε πραγματοποιήσει φιλικό πρόσωπο της οικογένειας της επιχειρηματία, το οποίο γνώριζε τα πάντα από την αρχή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις δικαστικές αίθουσες συνεχίστηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου η υπόθεση του χρέους των 41.200 ευρώ του Προέδρου του θεσμού των Ελληνικών Καλλιστείων GS Ελλάς, Γιώργου Κούβαρη, και του συνεργάτη, Σταύρου Δασκαλόπουλου, με γνωστή επιχειρηματία του χώρου των Cosmetics.

Ειδικότερα, η γνωστή Ελληνίδα επιχειρηματίας είχε δανείσει τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριου του 2025 στον Πρόεδρο σε λογαριασμό του συνεργάτη του, το ποσό των 38.000 ευρώ σε δόσεις, για διευκόλυνση της διεξαγωγής του περσινού θεσμού με τον όρο να επιστραφούν έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των Καλλιστείων έλαβε ακόμα το ποσό των 3.200 ευρώ για εισιτήριο του ταξιδιού για τον τελικό του Miss Universe στην Ταϊλάνδη, τον Νοέμβριο του 2025. Εκεί που ταξίδεψε και διαγωνίσθηκε τελικά μόνη της η Star Ελλάς 2025. Το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε από κανέναν, άλλα το ποσό του εισιτηρίου δεν επιστράφηκε ποτέ στην επιχειρηματία.

Έτσι το συνολικό ποσό της οφειλής ανέρχεται στα 41.200 ευρώ, τα οποία η γνωστή επιχειρηματίας τα διεκδίκησε νομικά αφού πέρασαν σχεδόν 10 μήνες.

Πριν φτάσουν, όμως στα δικαστήρια, η επιχειρηματίας τον καλούσε επανειλημμένα για να της επιστρέψει τα χρήματα και ο ίδιος κέρδιζε χρόνο με ευφάνταστες δικαιολογίες.

Η νομική οδός ήταν μονόδρομος για τη γυναίκα.

Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από συνεχόμενες αναβολές με τον Πρόεδρο των Καλλιστείων να μην εμφανίζεται ούτε και στην τελευταία εκδίκαση και εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο του.

Από την πλευρά της γνωστής επιχειρηματία, ο δικηγόρος της Γιώργος Κατσαμπέρης προσέφυγε σε ασφαλιστικά και συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο άνωθεν με την απόφαση να βγαίνει καταδικαστική για τους αναφερόμενους μετά από λίγες ημέρες κλείνοντας δικαστικά υπέρ της επιχειρηματίας, η οποία πλέον διεκδικεί, βάση της απόφασης του δικαστηρίου, το ποσό των 47.000 ευρώ, μαζί με τα δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η απόφαση της δικαστικής διαμάχης διατάσσει την αναγκαστική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του Προέδρου των Καλλιστείων Γιώργου Κούβαρη και του συνεργάτη του Σταύρου Δασκαλόπουλου και την δέσμευση όλων των λογαριασμών στα Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα. Σημαντικό στην υπόθεση ήταν και το γεγονός πως υπήρξε και μάρτυρας κλειδί που έδωσε νέες πληροφορίες για την υπόθεση η οποία έχει σκάσει στους κύκλους της Showbiz, δίνοντας αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση.

Πληροφορίες θέλουν πως για την διεξαγωγή των καλλιστείων κάθε χρόνο υπάρχουν ίδιες τακτικές, οι οποίες δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας.

Η γνωστή επιχειρηματίας καταδικάζει τις πρακτικές αυτές και ευχαριστεί την Ελληνική δικαιοσύνη για την θετική εξέλιξη στην υπόθεση της οποίας έπεσε θύμα εξαπάτησης, αναμένοντας να λάβει πίσω όλο το κεφάλαιό της, αλλά και να αποκατασταθεί η φήμη της, ελπίζοντας να είναι το τελευταίο θύμα σε τέτοιου είδους αδικήματα τα οποία συνθλίβουν οικονομικά και ψυχολογικά των καθένα.

Μετά τον σάλο που έχει προκαλέσει η υπόθεση, τα φετινά καλλιστεία θα είναι αναμφίβολο εάν θα πραγματοποιηθούν και κάτω από ποιες συνθήκες, αφού μετά το άνοιγμα του ασκού του Αιόλου, ο συγκεκριμένος θεσμός θα ελεγχτεί και για άλλες παρατυπίες.

Με πληροφορίες από Report 24