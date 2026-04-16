Ο Robbie Williams παραδέχτηκε ότι αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργεί και να βελτιώνει τις αναρτήσεις του στο Instagram.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, με αφορμή τα 30 χρόνια της σόλο καριέρας του, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι γράφει πρώτα το αρχικό κείμενο και στη συνέχεια το περνά από AI για βελτίωση της διατύπωσης και της γραμματικής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «με ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσαρμόζει το ύφος του στις δικές του σκέψεις και τρόπο έκφρασης, βοηθώντας τον να παρουσιάζει πιο σωστά δομημένα κείμενα, ειδικά λόγω των δυσκολιών που ο ίδιος έχει παραδεχτεί με την ορθογραφία και τη γραμματική.

Παρά τη χρήση της τεχνολογίας, ο ίδιος εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το μέλλον της καριέρας του, λέγοντας ότι φοβάται πως μπορεί να αλλάξει ή να τελειώσει ξαφνικά.

Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το άγχος που αντιμετωπίζει στις ζωντανές εμφανίσεις, σημειώνοντας ότι ακόμη και μετά από δεκαετίες επιτυχίας, η πίεση στη σκηνή παραμένει έντονη.

Robbie Williams admits using AI in writing: ‘It knows me back to front’ https://t.co/fuZwkPwtbK pic.twitter.com/tEBy3PXLEr — The Independent (@Independent) April 12, 2026

Govastiletto.gr – Robbie Williams: Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη συναυλία του Βρετανού σταρ στο Καλλιμάρμαρο