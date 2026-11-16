Πρώτα χάθηκαν οι παλιές αναρτήσεις. Ύστερα, στους επίσημους λογαριασμούς του Τζέιμς Μποντ στο X και στο Instagram άρχισε να επαναλαμβάνεται το ίδιο μήνυμα: «Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε». Η απάντηση ήρθε με μια φωτογραφία: ο Ρόμπερτ Πάτινσον με το χαρακτηριστικό σμόκιν του 007. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός ηθοποιός διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρεγκ και γίνεται ο έβδομος Μποντ στην επίσημη κινηματογραφική σειρά.

Η ημερομηνία είχε τη δική της ιστορία. Ακριβώς είκοσι χρόνια νωρίτερα, το «Casino Royale» έβγαινε στις βρετανικές αίθουσες με έναν καινούργιο, τότε, Μποντ: τον Κρεγκ. Πέντε ταινίες αργότερα, στο «No Time to Die» του 2021, ο δικός του πράκτορας θυσιαζόταν. Στο τέλος της ταινίας, ωστόσο, υπήρχε η γνώριμη υπόσχεση: «Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει». Την ίδια φράση είδαν και όσοι παρακολούθησαν το βίντεο με το οποίο συστήθηκε ο διάδοχός του.

Το δοκιμαστικό που χώρεσε ανάμεσα στα γυρίσματα του Μπάτμαν

Όταν ο Πάτινσον βρήκε χρόνο να σταθεί μπροστά στην κάμερα ως υποψήφιος Μποντ, άλλοι ηθοποιοί είχαν ήδη μπει στην κούρσα. Σύμφωνα με το αμερικανικό TheWrap, στα δοκιμαστικά του Οκτωβρίου πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζος Ο’Κόνορ και ο Τζακ Λόουντεν. Για τον Πάτινσον, η ευκαιρία ήρθε όταν σταμάτησαν για λίγο τα γυρίσματα του «The Batman: Part II». Ο σκηνοθέτης που τον περίμενε, πάντως, τον γνώριζε ήδη: ο Ντενί Βιλνέβ είχε μόλις δουλέψει μαζί του στο τρίτο «Dune».

«Το ότι μου εμπιστεύονται τον 007 είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Πάτινσον. Ο Βιλνέβ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε πρώτα τους ηθοποιούς που διεκδίκησαν τον ρόλο. Για τον άνθρωπο που τελικά επέλεξε είπε: «Έχει τη διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα εντελώς καινούργιο πνεύμα».

Ο ηθοποιός που δεν έμεινε ποτέ για πολύ στον ίδιο ρόλο

Για μια γενιά θεατών, ο Πάτινσον θα είναι πάντα ο Έντουαρντ Κάλεν του «Twilight». Ο ίδιος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του επιλέγοντας ρόλους στους οποίους δύσκολα θα τον αναγνώριζαν οι θαυμαστές του κινηματογραφικού βρικόλακα. Δούλεψε με τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ στο «Cosmopolis» και με τον Ρόμπερτ Έγκερς στον ασπρόμαυρο «Φάρο», προτού επιστρέψει το 2022 σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του σινεμά: τον Μπάτμαν. Αυτήν ακριβώς την ευκολία του να αλλάζει πρόσωπα, μαζί με την ένταση που βγάζει στην οθόνη ακόμη κι όταν μένει σιωπηλός, ξεχώρισε το στούντιο εξηγώντας την επιλογή του.

Στην 26η επίσημη ταινία του Μποντ αλλάζουν πρόσωπα και πίσω από την κάμερα. Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του «Peaky Blinders», ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν. Θα είναι η πρώτη περιπέτεια του 007 από τότε που η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και ο Μάικλ Τζ. Γουίλσον παραχώρησαν τον δημιουργικό έλεγχο στη νέα ομάδα της Amazon MGM. Η ταινία δεν έχει ακόμη τίτλο. Έχει όμως τον Μποντ της.