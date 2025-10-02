Γέμισε το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, καθώς χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν τις κερκίδες για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο καιρός φαινόταν να απειλεί τη συναυλία του διάσημου Άγγλου τραγουδιστή και συνθέτη στο Καλλιμάρμαρο, όμως τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές απολαμβάνουν τον αγαπημένο τραγουδιστή χωρίς βροχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές ώρες πριν τη συναυλία σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από το στάδιο όπου ο κόσμος ανυπομονούσε να παρακολουθήσει τον Βρετανό σταρ της ποπ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγουδάει σε αυτόν τον χώρο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, έκανε την είσοδό του στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου, με ένα κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: