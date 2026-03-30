Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε την Μαρινέλλα, η οποία το Σάββατο 28 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το συμβάν στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε στη σκηνή.

«Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου (Μαρινέλλα), θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου», έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μεγάλης Kυρίας του ελληνικού τραγουδιού. Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου (γνωστός και ως μικρή Μητρόπολη), ενώ θα ακολουθήσει (14:00) η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη. Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

