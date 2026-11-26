Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με το Πεδίον του Άρεως να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Ο Σάκης Ρουβάς θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Περιφέρειας Αττικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων με τις μεγάλες επιτυχίες του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Εξίσου εντυπωσιακή αναμένεται να είναι και η βραδιά της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή, σε μια μουσική συνάντηση που θα συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια της pop με τον ξεχωριστό χαρακτήρα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι θα ξεκινήσει στις 22:00 της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου, ενώ την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2027 θα δώσει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο. Φωτεινές εγκαταστάσεις, παγοδρόμιο, καρουζέλ, χριστουγεννιάτικη αγορά και μουσικές παραστάσεις θα συνθέσουν ένα γιορτινό σκηνικό στην καρδιά της Αθήνας.

Στο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Apon, ο Akylas, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Πέγκυ Ζήνα.

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