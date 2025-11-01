Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

O Σάκης Τανιμανίδης – την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου – ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τατουάζ που έχει κάνει για τις κόρες του αλλά και στη σχέση του σήμερα με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα.

«Τα παιδιά σου θα είναι πάντα παιδιά σου. Με τη γυναίκα σου το ιδανικό σενάριο θα είναι να γεράσετε μαζί. Δεν το ξέρεις όμως! Με τη γενική λογική μιλάω!» απάντησε ο Σάκης Τανιμανίδης.

Τότε, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Υπάρχει κάποια κρίση στη σχέση;».

«Αντιθέτως! Όχι! Ισχύει ότι είχα βάλει τη Χριστίνα να λύσει γρίφο στο πρώτο μας ραντεβού. “Έχουμε ένα μπαλάκι και μία ρακέτα του τένις. Η ρακέτα είναι ένα ευρώ πιο ακριβή από το μπαλάκι. Και τα δύο μαζί έχουν κόστος ένα ευρώ και δέκα λεπτά. Πόσο κοστίζει η ρακέτα και πόσο το μπαλάκι;”. Η Χριστίνα το βρήκε απευθείας και βρήκε και τους άλλους 2-3 που της έβαλα».

