Η Eλληνική Πρεσβεία φέρνει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο επίκεντρο της τσεχικής αγοράς.

Με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και την ενίσχυση της παρουσίας του στην τσεχική αγορά, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πράγα, με πρωτοβουλία του Ελληνα Πρέσβυ κ. Ντίνου Κωνσταντίνου, και σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, διοργάνωσε τα Greek Olive Oil Days, με τη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών, ειδικών του ελαιολάδου, επαγγελματιών της γαστρονομίας και εκπροσώπων της τσεχικής αγοράς τροφίμων.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς–WorldOlive Tree Day της UNESCO–, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου , αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελιάς ως σύμβολο πολιτισμού, παράδοσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός στόχος των Greek Olive Oil Days ήταν η εξωστρέφεια του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EVOO), η γνωριμία του τσεχικού επαγγελματικού κοινού με την ποιότητα και τον πλούτο των ελληνικών ποικιλιών και, κυρίως, η δημιουργία άμεσων επαφών μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και Τσέχων buyers, εισαγωγέων και επαγγελματιών του χώρου της εστίασης και του λιανεμπορίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Χριστίνα Στριμπάκου, olive oil sommelier από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, παρουσίασε ένα ειδικά σχεδιασμένο masterclass για το ελληνικό EVOO. Μέσα από τη γευσιγνωσία διαφορετικών ποικιλιών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου.

Δύο chefs, δύο γαστρονομικές κουλτούρες, ένα ελληνικό ελαιόλαδο.

Αποκορύφωμα της ημέρας αποτέλεσε το live cooking show με τον Έλληνα chef και κριτή του MasterChef Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος ταξίδεψε ειδικά στην Πράγα για τη διοργάνωση, και τον διακεκριμένο Τσέχο chef Marek Raditsch, γνωστό στο ευρύ τσεχικό κοινό και από τη συμμετοχή του ως κριτή στο MasterChef Česko.

Με κεντρικό πρωταγωνιστή το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, οι δύο chefs παρουσίασαν δύο διαφορετικές γαστρονομικές προσεγγίσεις. Ο Πάνος Ιωαννίδης επέλεξε μία σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής «φάβας παντρεμένης», ενώ ο Marek Raditsch παρουσίασε ένα ειδικό πιάτο ψαριού, αναδεικνύοντας μέσα από διαφορετικές τεχνικές τη δυνατότητα του ελληνικού EVOO να ενσωματώνεται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή κουζίνα.

Το μήνυμα του live cooking ήταν απλό και ουσιαστικό: το ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής.

Μετά το masterclass και το cooking show, οι συμμετέχοντες Έλληνες ελαιοπαραγωγοί παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε ειδικά διαμορφωμένο tasting & networking session, δίνοντας στους Τσέχους επαγγελματίες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαφορετικές ετικέτες και ποικιλίες, να γνωρίσουν τους ίδιους τους παραγωγούς και να διερευνήσουν δυνατότητες μελλοντικών εμπορικών συνεργασιών

Στα Greek Olive Oil Days συμμετείχαν οι εταιρείες:

Aeonian Olive Oil

Elixir Flavours

Honest Oil

LIÀ Olive Oil

Oleomania

The Governor

Ziro Sitia

Mavrikos Imports

Η νέα γενιά γνωρίζει την ελιά

Οι Greek Olive Oil Days ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς, με μία δράση αφιερωμένη στη νέα γενιά.

Περίπου 75 παιδιά από τέσσερα διαφορετικά σχολεία της Τσεχίας επισκέφθηκαν το πρωί την Ελληνική Πρεσβεία στην Πράγα και συμμετείχαν σε μία συμβολική δράση φύτευσης τεσσάρων ελαιόδεντρων στον προαύλιο χώρο της Πρεσβείας.

Η φύτευση των τεσσάρων ελαιόδεντρων έκλεισε συμβολικά τη διοργάνωση, αφήνοντας στον χώρο της Ελληνικής Πρεσβείας ένα ζωντανό αποτύπωμα των Greek Olive Oil Days 2026 και ένα μήνυμα γνώσης, συνεργασίας και σύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία.