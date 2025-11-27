Ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε τυχαία τον Snik και τον σταμάτησε για μερικές ερωτήσεις, καθώς πολλά συμβαίνουν τελευταία στην προσωπική ζωή του τράπερ. Ο Snik ρωτήθηκε για τα συχνά ταξίδια στο Ντουμπάι και τη διαμονή του εκεί με τη σύντροφό του, ενώ απάντησε και για την εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, ο δημοφιλής τράπερ επιβεβαίωσε τις φήμες: η αγαπημένη του Μάρτα είναι έγκυος και σε λίγους μήνες θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.

«Γράφουμε δίσκο, όλα όμορφα! Με ξεχάσατε, έχω καιρό να σας δω», είπε αρχικά ο τράπερ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε τι κάνει και πού βρίσκεται.

Έπειτα για το Madwalk που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, δήλωσε: «Στα Mad δεν με έχουν καλέσει, οπότε δεν θα πάω».

Όταν τον ρώτησε εάν ισχύουν όσα είχαν γραφτεί σχετικά με την διαμονή του στο Ντουμπάι και τα φορολογικά του προβλήματα, απάντησε απορημένος: «Τι; όχι! Κάποιο λάθος έγινε. Εκεί πάω διακοπές, έχει καλό καιρό, παίρνουμε χρώμα αλλά η βάση μας είναι εδώ».

Έπειτα, ο Γρηγόρης Μπάκας τον ρώτησε εάν ισχύει και το ρεπορτάζ που θέλει τα μέλη της οικογένειάς του να αυξάνονται, με τον ίδιο να μη διστάζει να πει: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο! Να ευχηθείς με έναν πόνο!».

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, ο ρεπόρτερ αποκάλυψε για την σύντροφό του: «Είναι 4-5 μηνών, δεν μπορώ να σας πω το φύλο» και εξήγησε πως τις επόμενες ημέρες θα το αποκαλύψει και αυτό.

govastiletto.gr -Φουντώνουν οι φήμες εγκυμοσύνης για τη Marta Aharonian: Τι δείχνουν τα νέα βίντεο στο TikTok – Το love story με τον Snik