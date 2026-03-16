Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας μοιράστηκε πρόσφατα λεπτομέρειες για τη συγγραφή του σεναρίου της τηλεοπτικής σειράς θρίλερ και μυστηρίου «Έτερος Εγώ», η οποία βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του 2016.

Σε συνέντευξή του το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στην εκπομπή The 2Night Show, ο σκηνοθέτης εξήγησε πόσο απαιτητική ήταν η διαδικασία: «Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να βασιστώ στην αρχαία ελληνική μυθολογία και ταυτόχρονα να ενσωματώσω στοιχεία εγκλήματος. Το σενάριο το έγραψα από την αρχή και μετά άρχισα να το διορθώνω, συμβουλευόμενος τον παραγωγό μου και φίλους. Το διόρθωσα συνολικά 21 φορές και τελικά ξεκινήσαμε τα γυρίσματα με το 21ο, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο πρώτο».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε επίσης για τις κόρες του, δίνοντας συμβουλές ζωής στην πρωτότοκη που σπουδάζει υποκριτική στο Εθνικό: «Έχω δύο κόρες. Η μεγάλη σπουδάζει υποκριτική, η άλλη είναι 16. Από την αρχή ήθελα η μεγάλη να έχει όλες τις επιλογές στη ζωή της – επιχειρηματικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό. Η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται, αλλά αν η ψυχή είναι γεμάτη, μπορείς να τα καταφέρεις ό,τι και να συμβεί».

Με αυτή τη μαρτυρία, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της δημιουργικής διαδικασίας πίσω από τη σειρά, όσο και των αξιών που προσπαθεί να μεταδώσει στην οικογένειά του.

