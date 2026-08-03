Στο πλευρό των εθελοντών και στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες βρίσκεται ο Σταμάτης Γαρδέλης, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία μαίνεται για τέταρτο 24ωρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί σπίτι στο Κρύο Πηγάδι Βοιωτίας, ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή. Σε δηλώσεις του στο CNN, εξέφρασε την έντονη θλίψη αλλά και την οργή του για την τεράστια οικολογική και υλική καταστροφή.

Οι δηλώσεις του Σταμάτη Γαρδέλη

«Έχω σπίτι εδώ κάτω, έχει μπει φωτιά και έχω έρθει με τους εθελοντές Δυτικής Αττικής να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμενό, η φωτιά σταματάει λίγο και μετά πάει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος, το οποίο δεν έχει ζώνες πυρασφάλειας, έχει αφεθεί στο έλεός του. Το τελευταίο πράσινο που είχε μείνει στην Αττική το κάψαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης αποκάλυψε ότι η δική του κατοικία δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο εξήγησε πως αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στην τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται. «Το σπίτι μου δεν κάηκε. Το “σπίτι” μου όμως κάηκε. Κάηκε το δάσος. Κάηκε το σπίτι του γείτονά μου, του φίλου μου. Τα ζώα είναι σε πανικό, το οικοσύστημα είναι νεκρό. Ένας θάνατος είναι όλα», ανέφερε συγκινημένος.

govastiletto.gr -Ο Σταμάτης Γαρδέλης συγκλονίζει: «Έφτασα στο σημείο να ζητήσω βοήθεια όταν άρχισα να χάνω το νόημα της ζωής»