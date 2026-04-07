Συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε ο Στάθης Σχίζας και μέσα σε όλα απάντησε για τις σχέσεις του με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, κάποια χρόνια μετά τη συμμετοχή τους στο Survivor All Star.

«Είχα δουλέψει σε γραφείο τελετών σε μικρότερη ηλικία. Και αυτή τη δουλειά κάποιος πρέπει να την κάνει», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Ο Στάθης Σχίζας είπε στη συνέχεια: «Με έχουν φλερτάρει μπροστά στην κοπέλα μου, εγώ την… πλήρωσα τελικά! Με τις γυναίκες πάντα εσύ την πληρώνεις, αυτές έχουν πάντα δίκιο. Δεν θα έκανα παρέα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Αυτός ασχολείται με το Youtube, την τηλεόραση, εγώ με τις επιχειρήσεις μου, είναι μέρα και είμαι νύχτα. Έχω υπάρξει άπιστος και με έχουν πιάσει στα πράσα».

Ο Στάθης Σχίζας και ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχαν συμμετάσχει μαζί στο Survivor All Star, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν ήταν και ιδιαίτερα καλές στον Άγιο Δομίνικο.

