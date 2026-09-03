Τον δρόμο της Δικαιοσύνης επέλεξε ο Σταύρος Φλώρος, καταθέτοντας αγωγή-μαμούθ εναντίον του τηλεοπτικού παραγωγού του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο 22χρονος πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, ο οποίος υπέστη βαρύτατο τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προσφεύγοντας στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

Το εφιαλτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 11 Μαΐου. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τροφή για τον ίδιο και την ομάδα του, ο νεαρός ψάρευε με ψαροντούφεκο στα ανοιχτά της θάλασσας του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε βάναυσα από την προπέλα ενός διερχόμενου σκάφους.

Οι συνέπειες της σύγκρουσης ήταν δραματικές: το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε μερικώς, ενώ το δεξί του υπέστη σοβαρότατες βλάβες. Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου και νοσηλεύτηκε για 61 ημέρες, υποβαλλόμενος σε σειρά διαδοχικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του TMZ, η πλευρά του 22χρονου ισχυρίζεται ότι η παραγωγή σχεδίασε τους κανόνες της εκπομπής απαιτώντας από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν σε ανοιχτή θάλασσα, αγνοώντας την έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών στη συγκεκριμένη περιοχή των γυρισμάτων.

Επιπρόσθετα, στην αγωγή καταγγέλλεται παντελής απουσία μέτρων προστασίας. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικές σημάνσεις. Το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερη αίσθηση είναι ο ισχυρισμός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν τους κινδύνους, καθώς στα ίδια νερά είχαν καταγραφεί στο παρελθόν περιστατικά που παραλίγο να αποβούν μοιραία, αλλά και ένας θάνατος.

«Κατέληξα με ένα πόδι στα 22»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο Σταύρος Φλώρος, μιλώντας στη Daily Mail, ρίχνοντας τα βέλη του στην παραγωγή για αδιαφορία: «Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν».

Στέλνοντας, ωστόσο, ένα μήνυμα δύναμης προς το κοινό, ο 22χρονος κατέληξε: «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».