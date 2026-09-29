Στην πρεμιέρα του «Cash or Trash» βρέθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο Στέφανος Κασσελάκης, έχοντας μαζί του κάποια παλιά αντικείμενα που ανήκαν στη μητέρα του.

Ο στόχος της παρουσίας του ήταν φιλανθρωπικός, καθώς τα έσοδα από την πώλησή τους θα διατεθούν για την ενίσχυση του οργανισμού «Γίνε Άνθρωπος».

«Τα φέρνω για το “Γίνε Άνθρωπος”, έναν εξαιρετικό οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, δηλαδή βία στο σπίτι τους, και κυρίως τις μητέρες των κοριτσιών που έχουν χαθεί τόσο άδικα σε γυναικοκτονίες. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει στηρίξει αυτές τις μητέρες σε κάθε στάδιο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η πολιτεία δεν παρέχει τίποτα, ούτε παράβολα για τα δικαστήρια ούτε μεταφορές», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Από την πλευρά της η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ έχω δύο γάμους στη ζωή μου. Ο πρώτος γάμος ήταν με τον πρώτο μου άντρα, με τον οποίο έχω αποκτήσει τα δύο μου παιδιά, και χώρισα με έναν πολύ άσχημο χωρισμό. Είμαι από τις γυναίκες, το έχω πει και άλλες φορές δημοσίως, που κακοποιήθηκα υπερβολικά. Είμαι τεράστια υποστηρίκτρια αυτών των γυναικών. Σας συγχαίρω και εκείνο που λέω πάντα και θέλω να το λέω: μην το βάζετε κάτω, μην κλείνετε το στόμα σας. Με συγκίνησες αλλά χαλάλι».

«Όταν η Δέσποινα μοιράστηκε την ιστορία της, αισθάνθηκα, πέρα από συγκίνηση, υπερήφανος για εκείνη, υπερήφανος για το θάρρος της. Και για μένα είναι συγκινητικό το ότι αυτά τα αντικείμενα που είχε αγοράσει τότε η μητέρα μου καταλήγουν έμμεσα σε στήριξη άλλων γυναικών», δήλωσε συγκινημένος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο «Γίνε Άνθρωπος» δημιουργήθηκε το 2021, μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, μητέρες γυναικών που δολοφονήθηκαν συμμετέχουν ενεργά στη δράση του, η οποία περιλαμβάνει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την προστασία των θυμάτων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γίνε Άνθρωπος – Gine Anthropos (@gineanthropos)

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