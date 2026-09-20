Στη νέα σεζόν του «Cash or Trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη πρόκειται να δούμε τον Στέφανο Κασσελάκη.

Το τρέιλερ για την πρεμιέρα της εκπομπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε αρχικά στην Κύπρο από το Omega Channel —το οποίο συνεργάζεται με το Star Channel μεταδίδοντας το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα. Στα πρώτα πλάνα, ο πρόεδρος των Δημοκρατών εμφανίζεται να εισέρχεται στο πλατό δηλώνοντας: «Είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό».

Στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης λέει «θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη» παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία.

Δείτε το τρέιλερ

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