Ένα βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σήμερα, Τρίτη 20/1, δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποχωρεί από το γήπεδο μετά τον αγώνα του, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ένα μικρό αγόρι που προσπαθεί να του ζητήσει αυτόγραφο σε μια μπάλα του τένις. Ωστόσο, όπως βλέπουμε στο βίντεο, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις φαίνεται να αγνοεί τελείως τον μικρό φίλαθλο και μάλιστα, τον ακουμπά – καταλάθος – με την τσάντα του στο κεφάλι.

Αυτό το βίντεο σχολιάστηκε από το πάνελ της εκπομπής, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει αρχικά: «Απαράδεκτη εικόνα. Το παιδί έφυγε απογοητευμένο. Μόνο που δεν το χτύπησε με την ρακέτα στο κεφάλι».

Τότε, η Δέσποινα Καμπούρη ξέσπασε λέγοντας: «Γιώργο όχι, έχω βρεθεί σε άπειρους αγώνες του Στέφανου Τσιτσιπά και έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές και έχω δει πώς συμπεριφέρεται με τα παιδιά. Κάθεται και υπογράφει και όλα. Μπορεί να μην αντιλήφθηκε ότι ήταν το παιδί δίπλα του, να μην το είδε». Ο παρουσιαστής, απάντησε στην συνεργάτιδά του ως εξής: «Τι δεν είδε; Το παιδί το ακουμπάει κανονικότατα».

Ο Πάνος Κατσαρίδης ακούγοντας τα παραπάνω, αποκάλυψε: «Ξέρω από κοντινό μου πρόσωπο ότι παιδάκι έχει πλησιάσει τον Στέφανο Τσιτσιπά σε ταβέρνα και μόνο που δεν το έβρισε».

