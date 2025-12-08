Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ, στο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο γνωστός τενίστας έδωσε το παρών μαζί με τον αδελφό του, Πέτρο, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς είναι ο δεύτερος από τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Τσιτσιπά και, όπως ο μεγαλύτερος αδελφός του Στέφανος, ασχολείται επαγγελματικά με το τένις.

Η καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει στην παγκόσμια κατάταξη είναι η 81η, το 2023, ενώ μέχρι τις 27 Μαΐου 2024 βρισκόταν στο Νο. 118.

Το 2020 ο Πέτρος έκανε το ντεμπούτο του σε τουρνουά ATP, όταν έλαβε wildcard για να συμμετάσχει στο Dubai Tennis Championship, χωρίς προηγούμενη παρουσία σε αγώνες του ATP Tour.

Λίγο αργότερα, του δόθηκε ξανά wildcard για το Open 13 στη Μασσαλία, παρότι βρισκόταν σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες. Ο

διευθυντής του τουρνουά, Jean Francois Caujolle, είχε δηλώσει ότι η απόφαση αυτή ήταν ένα «ευχαριστώ» προς την οικογένεια Τσιτσιπά για τη συνεχή στήριξη που προσφέρει στο πρωτάθλημα.

Από τότε, ο Πέτρος συνεχίζει να συμμετέχει σε διάφορα τουρνουά, χτίζοντας σταδιακά τη δική του πορεία στον επαγγελματικό χώρο του τένις.

