Σε μια εξομολόγηση που συνδύασε το χιούμορ με τη συγκίνηση, ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για τη σχέση με τον πατέρα του. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σπάνια στιγμή που ο Στράτος Διονυσίου δάκρυσε από περηφάνια για την ερμηνεία του γιου του, ενώ ξάφνιασε ευχάριστα το κοινό τραγουδώντας a cappella Σάκη Ρουβά, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν έχει στεγανά.

Ο Στέλιος Διονυσίου είπε, επίσης, ότι «η σύγκρισή με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός όπως ο Καζαντζίδης. Εφόσον, όμως, κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί».

Όπως είπε «από το γυμνάσιο όταν μας ρωτούσαν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με τις παρέες μου, δε, επειδή σχεδόν όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν λόγω του πατέρα μου και του και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο».

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι «λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με σήκωσε στο “Στράτος” στο θρυλικό μαγαζί της Φιλελλήνων και είπαμε παρέα τρία τραγούδια και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα ήταν δακρυσμένος».

