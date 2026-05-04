Ο Στέλιος Ρόκκος έγινε viral στα social media με ένα χιουμοριστικό βίντεο από το ταξίδι του στην Ιταλία, όπου κάθισε στον δρόμο και προσποιήθηκε τον ζητιάνο. Στο βίντεο, που δημοσίευσε η σύζυγός του Λελέ Γκόφα, ο τραγουδιστής φαίνεται να κάθεται στο έδαφος και να ζητάει βοήθεια από περαστικούς.
Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της φάρσας ήταν η αντίδραση μιας γυναίκας, η οποία τον κοίταξε και του είπε στα ιταλικά: «Φαίνεσαι καλοταϊσμένος» (“Sembri ben nutrito”), προκαλώντας τα γέλια του ίδιου και της παρέας του.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός road trip που πραγματοποιεί το ζευγάρι στη γειτονική χώρα.
@steliosrokkos_official #italy #roadtrip ♬ πρωτότυπος ήχος – Stelios Rokkos
govastiletto.gr – Ο Στέλιος Ρόκκος έγινε 60 ετών – Η έκπληξη της συζύγου του για τα γενέθλιά του