O καλλιτέχνης, το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα βρέθηκαν σε καντίνα που λειτουργεί στην παραλία Κέρος του νησιού.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, ο Στέλιος Ρόκκος εμφανίζεται να κρατάει μια κιθάρα και να ερμηνεύει μαζί με τον κόσμο, μεγάλες επιτυχίες όπως «Αγάπη μου επικίνδυνη» και «Υπάρχω».

Σε ένα από τα Instagram stories που αναρτήθηκαν, κάποιος σημείωσε «αυτή είναι η ζωή στο νησί» για την επιλογή του τραγουδιστή να ερμηνεύσει ορισμένα κομμάτια.

Δείτε βίντεο:

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