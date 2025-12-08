Ο στιλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Fancy James, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το στυλ και την καθημερινότητα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Κίμπερλι δεν είναι δύσκολη όσον αφορά τις ενδυματολογικές της επιλογές, ενώ ταυτόχρονα εξήγησε πώς προσαρμόζονται στα διαφορετικά γεγονότα της ημέρας: από casual outfits για brunch, μέχρι πιο επίσημα looks για τις επαγγελματικές συναντήσεις της το βράδυ.

Ο Fancy James δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την Ελλάδα, λέγοντας πως λατρεύει τη χώρα και ότι νιώθει σαν να είναι σπίτι του, με ιδιαίτερη αδυναμία στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο.

Μάλιστα, παραδέχθηκε πως θέλει να μάθει μερικές ελληνικές λέξεις, ακόμη και για να μπορέσει να εκφραστεί καλύτερα στους Έλληνες και όπως αστειεύτηκε, για να γνωρίσει Έλληνες άνδρες.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι και η θετική αίσθηση που λαμβάνει από τον κόσμο της Ελλάδας δείχνουν πως η πρέσβειρα απολαμβάνει τη διαμονή της, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά, με άνεση και χαλαρή διάθεση.

