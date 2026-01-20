Τέλος στις φήμες και τις διαψεύσεις έβαλε ο Στράτος Τζώρτζογλου, επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε σήμερα το Happy Day, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχεται πλέον πως οι δυο τους έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, παρά τις αρχικές προσπάθειες να κρατήσουν την κρίση στον γάμο τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Όλγας Λαφαζάνη: «Την περασμένη Πέμπτη βγήκε ένα άρθρο που λέει ότι έχουν χωρίσει, εγώ επειδή διατηρώ καλή σχέση με τον Στράτο, τον καλώ στο τηλέφωνο και μου λέει είναι μια από τις πολλοστές φορές που έχει γραφτεί κάτι τέτοιο και είμαστε πολύ καλά με τη Σοφία. Σίγουρα; Σίγουρα. Του ζήτησα αν μπορούμε να έχουμε και τηλεφωνικά τη δήλωση.

Οι ημέρες περνούσαν σε σχέσεις με τις προηγούμενες φορές που είχε γραφτεί, συνεχίστηκε να γράφεται. Τον καλώ στο τηλεφωνικά και του λέω έχει μαθευτεί του λέω τι συμβαίνει μου λέει έχουμε χωρίσει, δεν ζούμε σε ίδια σπίτια. Έχει βρει άλλο σπίτι η Σοφία. Είμαστε χωριστά αλλά είμαστε αγαπημένοι και βρισκόμαστε κάθε ημέρα μαζί. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι για άλλη μια φορά γράφεται αλλά δεν θα πάρει τη δημοσιότητα που πήρε».

H Τίνα Μεσσαροπούλου, από την μεριά της, είπε: «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι την είδηση έδωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του και πακέτο είχε κλειστεί και η συνέντευξη. Σου λέει έχει δώσει την πληροφορία ένας άνθρωπος, θα δώσω τη συνέντευξη, έρχεται και η πρεμιέρα…».

Όταν η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησαν για τo πώς γνωρίστηκαν

Την περσινή τηλεοπτική σεζόν, η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησαν για τη σχέση τους αποκαλύπτοντας πώς γνωρίστηκαν.

«Ήταν τρελά κεραυνοβόλος έρωτας. Με χτύπησε στον πυρήνα της ύπαρξής μου. Πήγα σε ένα φιλανθρωπικό gala, η Σοφία ήταν μοντέλο, και όταν την είδα ζήτησα να βγάλουμε φωτογραφίες – πράγμα που δεν το έχω ξανακάνει – το χέρι μου κόλλησε πάνω στη μέση της και έκαιγε από τον έρωτα. Εκείνη τη στιγμή το κατάλαβα!».

«Ήταν αμοιβαίο, απλά εμείς οι γυναίκες πάντα λέμε “ας μην ενθουσιαστούμε”, αν και από μέσα μας σίγουρα το νιώθουμε. Αυτό έγινε σχεδόν 8 χρόνια πριν. Παντρεμένοι είμαστε 5,5 χρόνια», συμπλήρωσε η καλή του.

Σας θυμίζουμε ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου και η πρώην αγαπημένη του ανανέωσαν όρκους γάμου τον περασμένο Αύγουστο στο μέρος όπου παντρεύτηκαν: τον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων.

