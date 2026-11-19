Την αποχώρησή του από τη θεατρική παράσταση «Όλιβερ Τουίστ» γνωστοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, δημοσιεύοντας ένα εκτενές κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με το οποίο ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του.

Όπως ακούστηκε σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε το πρωί της Πέμπτης 19/11 από την εκπομπή «Happy Day», σύμφωνα με πληροφορίες του OK Magazine, ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει και να διακόψει τη συνεργασία του με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου.

Μάλιστα, οι πληροφορίες τον θέλουν να βρέθηκε στα Village Cinemas στο Μαρούσι όπου γίνονται οι παραστάσεις του Όλιβερ Τουίστ, προκειμένου να πάρει το κοστούμι που φορούσε σε έναν από τους δύο ρόλους που έπαιζε και ανήκε σε εκείνον.

Σύμφωνα με το περιοδικό υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ του ηθοποιού και της παραγωγής, που δεν κατάφεραν να επιλυθούν.

Όπως ο ίδιος γνωστοποίησε, δεν θα βρίσκεται στις επόμενες εμφανίσεις, που είχαν προγραμματιστεί για τις 22 και τις 29 Νοεμβρίου, ενώ έχει ήδη βρεθεί αντικαταστάτης του.

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Η ανάρτηση του Στράτου Τζώρτζογλου

Με ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου, ανέφερε: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσάς «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά – σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα!

Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 – ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου – όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».

govastiletto.gr -Στράτος Τζώρτζογλου: «Γράφω την αυτοβιογραφία μου αλλά έχω αλλάξει τα ονόματα, αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω χώρα»