Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με λόγια που προκάλεσαν έντονη συγκίνηση.

Στον επικήδειο που εκφώνησε, ο Σεβασμιώτατος δεν στάθηκε μόνο στην πορεία του ως καλλιτέχνη, αλλά εστίασε κυρίως στην ανθρώπινη πλευρά του τραγουδιστή, υπογραμμίζοντας το δεσμό του με τη Νίκαια και τη στήριξη που προσέφερε στους συμπολίτες του που είχαν ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους χιλιάδες πολίτες που πέρασαν από την εκκλησία, αρχικά κατά τη λαϊκή αγρυπνία και στη συνέχεια για την εξόδιο ακολουθία. Όπως τόνισε, η μαζική παρουσία του κόσμου αποτελούσε την απάντηση στην αγάπη που είχε προσφέρει ο τραγουδιστής όσο βρισκόταν στη ζωή.

«Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος παράλληλα μία ρήση που απέδωσε στον Τάκιτο: «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων».

Ο Μητροπολίτης Αλέξιος στάθηκε ακόμη στο μήνυμα που αφήνει πίσω της μία πρόωρη απώλεια. Αναφερόμενος σε συλλογισμό του συγγραφέα και παιδαγωγού Leo Buscaglia, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μην αναβάλλουν την έκφραση των συναισθημάτων τους και να λένε εγκαίρως στους αγαπημένους τους όσα αισθάνονται.

Ο επικήδειος απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με την παλιά γειτονιά και τις αναμνήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη από τη Νίκαια.

Ο Μητροπολίτης ολοκλήρωσε τον λόγο του με αναφορά στην ορθόδοξη πίστη για την Ανάσταση και την αιώνια ζωή, ευχόμενος ανάπαυση στην ψυχή του Γιώργου Μαζωνάκη και παρηγοριά στους συγγενείς και στους φίλους του.

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